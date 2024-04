I år blir det en skral Finnmark-sesong. Fiskebåter som normalt er å finne på fiskefeltene utenfor Finnmarkskysten på denne årstiden, har meldt avbud. De har enten tatt årets torskekvote, eller velger å ta årets beskjedne fangstkvantum på hjemmebane. Spesielt gjelder det båter i åpen gruppe. For dem vil det kort og godt ikke lønne seg med turen nordover.

Dette vil merkes godt i fiskeværene. Finnmarksfisket er rett nok ikke det det en gang var. Til det har fiskeflåten blitt for effektiv. Derfor er det lenge siden havnene har vært fylt til trengsel av fremmedbåter. Men for mange fiskere har vårtorskefisket på Finnmarkskysten likevel vært et must. I år uteblir også de. Det får ikke hjelpe at tilgjengeligheten på torsk er god når kvotene er så små at torskesesongen vil være unnagjort på tre – fire sjøvær.

Flere fiskebruk i Finnmark har sendt ut permitteringsvarsel eller har kuttet bemanningen inn til beinet. Det er en helt uvanlig situasjon på denne årstiden. Vi må faktisk tilbake 12 – 15 år for å finne maken. Derfor er det dramatisk, spesielt for dem som rammes direkte.

Men historisk sett er det ikke grunnlag for å heise krisefanene. En vesentlig del av fiskerne har sette dette komme allerede i et par år. Den største nedturen for dem er halveringen av kongekrabbekvoten. Den vil svi skikkelig.

Om det hadde vært en reell krise, ville vi ikke sett investeringer som gjøres og som settes i gang i løpet av året. Både i Kjøllefjord og Båtsfjord investeres det tungt. Det gjøres med den forvissningen om at denne situasjonen går over. For fisken er ikke på noen måter borte. Bestandene vil ta seg opp.

Det er vi helt sikre på.