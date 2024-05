Forrige kronikk omtalte forslaget til interkommunal kystsoneplan hvor planforslagets utgangspunkt var «å åpne for å kunne søke om akvakultur» (...) «for å imøtekomme nasjonal forventning om vekst i oppdrettsnæringen». Resultatet var at hele Kvænangen ble åpnet opp for oppdrett, mens lokale fiskeriinteresser ble usynliggjort i planforslaget – til tross for den omfattende dokumentasjon som er tilgjengelig. Ikke minst viser det seg at referansen til «nasjonale forventninger» er høyst selektiv, slike forventninger gjelder ikke kun oppdrettsnæringen.

Kommunal- og distriktsdepartementet ga i fjor ut «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027». Her sies det om interkommunale kystsoneplaner at «når planene berører sjøsamiske områder skal det tas hensyn til samiske interesser, herunder kyst- og fjordfisket, viktige gyteområder og tradisjonelle fiskeområder» (4.1).

Konsulentfirmaet Arco har imidlertid hoppet bukk over slike hensyn, til tross for at man i planforslaget konstaterer at «Befolkningen i Kvænangen er av samisk opprinnelse» (s. 14). Man har heller ikke sett konsekvensene av at kommunens innbyggere er en del av Sametingets virkeområde for tilskudd og dermed relevante for det rettsvern som norsk lov har implementert. Som kjent fordrer arealplanlegging at alle interesser skal søkes synliggjort i planarbeidet. Kommunen behøver ikke nødvendigvis ta hensyn til dem, men forutsetningen for et opplyst og velfundert vedtak er at det er gjort rede for alle relevante dimensjoner. Planforslagets påpekning av en samisk tilstedeværelse aktiviserer nemlig en rekke juridiske skranker som det ikke er gjort rede for.

Plan- og bygningsloven (som regulerer kystsoneplanen) poengterer at det påligger kommunen «en særlig oppgave for planleggingen å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv». Og videre: «Loven regulerer ikke de kollektive eller individuelle rettigheter som samer og andre har opparbeidet seg ved hevd eller alders tids bruk» (§3-1). Slike rettigheter ble forøvrig stadfestet av Høyesterett i 1985 når det gjaldt fjordfisket i Kåfjord, fiskerne fikk ekspropriasjonsrettslig vern. Fiskere i Kvænangen kan på tilsvarende måte vise til alders tids bruk som kan gi dem hevdvunne rettigheter og dessuten at disse rettighetene inngår i et folkerettslig vern slik det er nedfelt i internasjonale konvensjoner og som har forrang i norsk rett.

Høyesterettsdommen i Fosensaken er et eksempel på folkerettens gjennomslag i norsk rettspraksis. Utbygger kan med andre ord ha erstatningsansvar hvis inngrepet finner sted. Havbruksutvalget (NOU 2023:23), som var nedsatt for å foreslå hvordan konsesjonssystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden, kom forøvrig i 2023 med sin rapport hvor de påpekte de uavklarte rettsforhold rundt det sjøsamiske fisket. Planforslaget har heller ikke latt seg informere av “Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv”. Her presiseres det hvordan reguleringsplaner må være i samsvar med nasjonal lovgivning og “sikre at endret arealbruk i samiske kyst- og fjordområder ikke medfører irreversibel skade eller ødeleggelse av lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen”.

Foruten Plan- og bygningsloven er det to andre lover som ivaretar hensynet til det materielle grunnlaget for samisk kultur, nemlig Naturmangfoldloven og Havressursloven. Ingen av disse hensyn er nevnt i planforslaget. Førstnevnte lov presiserer at det ved offentlige beslutninger skal «legges vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk» (§8). Havressurslovens §7 krever at man «Ved forvaltninga av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det leggjast vekt på at forvaltningstiltaka er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur». Dette er bestemmelser som er særlig relevante for laks- og torskeoppdrett i samiske fjordstrøk og særlig for den truede villaksbestanden.

En lite påaktet konsekvens av oppdrettsnæringens ekspansjon, er hvordan det etableres nye privatrettslige forhold i fjordene. En konsesjon gir oppdrettsselskapet (her Mowi) eksklusiv privat rettighet til et stykke sjøareal og da til fortrengsel for fiskernes kollektive adgang. De sitter bare igjen med de negative konsekvensene som oppdrettsanleggene fører med seg (forurensning, lus, rømt fisk), mao. begrensninger på hvordan sjøområder kan brukes av andre. Som private rettigheter kan konsesjonene både selges og pantsettes.

Per i dag er området innenfor Spildra avsatt til oppdrett, ytre Kvænangen er regulert til fiske. Planforslaget innebærer at hele fjorden blir regulert som oppdrettsområde og dermed eid – stykkevis og delt – av verdens største oppdrettsselskap. Så lenge fiskernes kollektive rettigheter ikke er rettslig prøvd, innebærer en slik utvikling et tap av de hevdvunne rettighetene som fiskerne har opparbeidet seg. Kommunen står med andre ord i fare for å gi fra seg store økonomiske verdier og potensielle rettigheter som kan omsettes av globale finansaktører på et internasjonalt marked.

En kystsoneplan skal synliggjøre hvilke lover og konsekvenser som kan være relevante i forbindelse med arealvedtak og ikke kun konsentrere seg om en bestemt næring. Et kommunestyre som skal fatte vedtak, må ha muligheten til å være best mulig informert om alle sider ved forslaget og ikke bare de opplysninger som kun ivaretar oppdrettsindustriens interesser. Ikke minst bør man være informert om de verdier og økonomiske konsekvenser som står på spill. Så langt er ikke det tilfelle med dette planforslaget.