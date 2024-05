I en tid da vi skulle formode at alle har felles interesse av å bygge opp sterke fiskebestander for fremtiden kommer det meldinger om at det ikke bare brytes på land store mengder småfisk. Store deler av fangstene av torsk, sei og hyse er faktisk også under minstemålet.

Fiskeridirektoratet har grepet inn og stengt en drøy håndfull felt på Finnmarkskysten for snurrevadfiske. På noen felt holdt man seg innenfor, men på de kontrollerte feltene hvor det ble drevet direktefiske etter hyse, var innblandingen av undermålsfisk for stor.

«Vi ønsker ikke et slikt fiske. Denne fisken skal vi ha inn i fiskeriet om noen år. Den må spares til da» sier sjefen for reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet Trond Ottemo. Han minner samtidig om at det burde være helt unødvendig at myndighetene må gripe inn for å fortelle fiskerne dette. De har en soleklar plikt til å unngå felt med fare for fange for mye undermålsfisk.

Vi ønsker å tro det beste om de fleste. Men når vi ser et slikt fiske utfolde seg i full offentlighet, så fristes vi til å lure om hensynet til enkeltbåters økonomi gjør at mange tar ekstra store sjanser. I en tid med liten torskekvote og presset økonomi generelt forstår vi motivasjonen. Men fiske på undermåls fisk kan ikke aksepteres, uansett hva årsaken måtte være. Snurrevadflåten kan rett og slett ikke være bekjent av det som har foregått de siste ukene.

Alle må være sjeleglade for nyheten om mye småfisk i havet. Den er såkornet for kommende sesonger, den skal ikke brukes i jakt på kortsiktige penger i trange tider.