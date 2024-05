Han hører at mesanen slår, i sørligbrisens kast,

og følger med to småmåser, som prøv å klor seg fast

på formastens antennekledde trekkfulle travers.

En øvelse som ender opp med krangel og kommers.

En gammel fisker sitter der, ved buas kjøkkenbord,

med kaffekopp og wienerbrød og bladet Kyst og Fjord.

Gjennom ruten ser han småmåsen få enda et problem,

for på traversen sitter Svartbaken, en kraftkar og bohem. Et slags sirkus i et buvindu gir assosiasjon

til det som bladet skriver om protester og aksjon.

Om opprør i fra kystfolk i de fleste fiskevær,

i fra åpengruppe rakkar og fra kvotemillionær.

Og bladets siste sider er fylt opp av leserbrev

i fra fiskarlagsmedlemmer, havnet opp i luftig svev.

Og fra mer kondisjonerte som i fattigdom og nød

i tillegg må se for seg at de satan skal få blø.

Den gamle fiskeren på bua legger bladet bort og ser

gjennomglasset imot vest at en mesan slår mer og mer.

Det brygger opp til kuling, sørligbrisen må til pers,

men han Svartbak sitter stødig på sin trekkfulle travers.