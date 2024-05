Venstres Alfred Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik har fremmet et forslag på Stortinget om å avvikle subsidiene til norsk selfangst. I forslaget vises det til utrivelige avlivingsmetoder, at man jakter mens dyrene har unger, samt påstander om at grønlandsselen trues av klimaendringer.

Venstre viser til at norsk selfangst knapt kan karakteriseres som en næring all den tid det deltar bare en til to båter som ikke har økonomi i virksomheten uten statlige subsidier.

Ingen må være overrasket over at det kommer et slikt forslag. Selfangsten har gjennom mange år blitt marginalisert inntil de fleste større aktører har forlatt, og vi står igjen med et knippe som mer og mer fremstår som de siste mohikanere.

Men heller enn å diskutere avvikling av statssubsidiene burde norske myndigheter se på muligheten for å utvikle dem. Ikke nødvendigvis gjennom å putte inn mer penger, men kanskje heller tenke på mer langsiktige virkemidler slik at de som har tenkt å drive fangst vet hva de har å planlegge ut fra. Dagens ordning med utlysning av støtte fra år til år byr ikke på den forutsigbarhet seriøse rederier og foredlingsbedrifter i land trenger for å planlegge sin virksomhet.

Fangstnasjonen Norge bør fortsatt fangste de ressurser vi har tilgang til, og beslutningene om slik fangst må ikke baseres på den type populistisk fremstilling og urbanisert naturforståelse som Venstre-representantenes forslag gjennomsyres av.