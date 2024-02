Det bekymrer undertegnede at Norges Kystfiskarlag går ut med anmoding om at samfiskebåter i Lukket gruppe som blir tatt ut av drift bør kunne omsettes og driftes i Åpen gruppe. Det er uforståelig all den tid Åpen gruppe er «overbefolket» allerede av fartøyer som igjen resulterer i svært lave kvoter i gruppa. Når nå Norges Kystfiskarlag tar til orde for at STRUKTURERTE båter i lukket gruppe må kunne driftes i Åpen gruppe blir resultatet at antallet fartøyer i Åpen gruppe blir ytterligere tilført nye fartøyer. Etter min mening bør disse fartøyer taes ut av drift eventuellt kondemneres på lik linje med andre fartøyer som blir strukturert.

Jeg ber derfor at Norges Kystfiskarlag endrer sin holdning til sitt vedtak og tenker seg nøye om hvilke negative konsekvenser ei slik ordning vil få for allerede Åpen gruppe.

Jobb heller for at det blir levelige forhold for fiskere som i dag er inne i åpen Gruppe, det er mye forbederinger som her kan gjøres, jeg tenker på å skille mellom blad A og blad B fiskere, karentstid for fiskere i Lukket gruppe som selger sine rettigheter samt strengere regulering av Turistfisket osv.