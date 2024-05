Gjeldende kystsoneplaner for kommunene Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen skal nå revideres og konsulentselskapet Arcon AS har levert et interkommunalt planforslag som nå er ute på høring. Kystsoneplanlegging skal iflg. regelverket gjøre rede for alle brukerinteressene i området og forutsetter innhenting av informasjon fra alle relevante parter. Planforslaget poengterer innledningsvis at målsettingen er «å skape forutsigbarhet for bruk og vern av sjøarealer» samt «avdekke og avklare evt. interessekonflikter» (s.7).

Dessverre har planforslaget et helt annet utgangspunkt, nemlig å fremme oppdrettsindustriens interesser, eller «akvakultur» som er konsulentfirmaets foretrukne begrep. Her konstateres det at «Dagens planer «stenger» for akvakultur (...) Det oppleves som unødig strengt og en har gjennom planarbeidet åpnet for å kunne søke om akvakultur» (s.5). Konsulentfirmaet har derfor henvendt seg direkte til oppdrettsnæringen: «For å imøtekomme nasjonal forventning om vekst i oppdrettsnæringen, er havbruksaktørene blitt oppfordret til å sende inn innspill på nye aktuelle lokaliteter» (s.18). Fiskerne derimot, som også må kunne kalles «havbruksaktører», har ikke fått tilsvarende oppfordring.

Man må anta at også de har et tilsvarende behov for «forutsigbarhet» i sin næring. Som kjent foreligger det også omfattende «nasjonale forventninger» om utvikling av det kystnære fisket, noe planforslaget har sett helt bort i fra. Man kunne for eksempel sett nærmere på den utviklingsanalysen som Kvænangen kommune fikk utarbeidet i 2017. Her poengteres det at «I de ytre delene av Kvænangen opplyses det om svært store fangster de siste årene og fiskeressursene i Kvænangen fremstår derfor som et stort fortrinn for kommunen totalt sett» (Proneo AS.)

Ikke overraskende mottok konsulentfirmaet Arcon AS hele 32 forslag om ekspansjon fra oppdrettsindustrien og 28 av disse ble lagt inn i planforslaget. 12 av forslagene gjelder Kvænangen. De 28 innspillene utgjør 341 sider i rapporten, mens selve planbeskrivelsen er på 28 sider. Imidlertid har man ikke på tilsvarende måte sørget for å innhente innspill og informasjon fra andre brukergrupper, først og fremst de fiskerne som henter sitt livsgrunnlag i de angjeldende områder. Det er ikke redegjort for deres driftsformer (som også kan kalles «akvakultur»).

Til tross for at planforslaget hevder det motsatte, er der er ingen aktivisering av det kartmaterialet som fiskerne forlengst har levert og som ligger både på Fiskeridirektoratets og kommunens nettsted. Disse synliggjør både driftstyper og gyteområder og dokumenterer fiskernes fleksible arealbruk:

Konsulentfirmaet har heller ikke tatt seg bryet med å spole tilbake til konfliktene i Kvænangen i 2014-15 da fiskerne nok en gang måtte dokumentere sin drift gjennom møter, protester og mediaoppslag:

(jfr. Dagens Næringsliv 20.05.2016 og Nordlys 12.11.2015). Den gang ble det gjort grundig rede for deres bruk av fjorden, en bruk som strekker seg svært langt tilbake i tid. Med en slik selektiv tilnærming er det ikke overraskende at konsulentfirmaet konkluderer med at «Planprosessen har ikke avdekket noen store interessekonflikter i planområdet» (s.5). Som man spør, får man svar.

I dag har mye endret seg når det gjelder vår kunnskap om oppdrettsnæringens skyggesider. Mens man for ti år siden så muligheten av økt sysselsetting og lokale ringvirkninger, peker dagens lokale erfaringer motsatt vei. Økt forurensning og tap av fiskefelt med påfølgende konsekvenser for lokal bosetting og næringsliv, det være seg fjordfiske eller reiseliv. Fiskehelse, rømming og avlusingsteknologi har blitt et økende problem.

All oppdrettsvirksomhet i Kvænangen drives av Mowi (tidligere Marin Harvest) som er verdens største oppdrettsselskap. Mowi prøver nå for tredje gang å få økt sin fortjeneste i Kvænangen. Tidligere dispensasjonssøknader i 2015 og 2020 ble frarådet av samtlige høringsinstanser og stanset etter statsforvalterens inngripen.

Én sak er selskapets rykte ang. fiskehelse og rømming, noe ikke minst Mattilsynet har påpekt. Vel så viktig er selskapets sysselsettingspolitikk, eller mangel på sådan. Mowi har gjentatte ganger vist til slakteriet i Jøkelfjord og dets lokale arbeidsplasser (30 årsverk iflg. Mowi). Men i 2022 ble slakteriet nedlagt for å øke inntjeningen og dermed forsvant en fjerdedel av kommunens private arbeidsplasser. Ordføreren reagerte kontant med å si at nok er nok, «heretter vil Kvænangen se mot andre næringer i den nye kystsoneplanen» (Nordlys 29.12.2022).

All oppdrettsaktivitet forhindrer i sin natur all annen aktivitet på stedet, noe fiskeriene ikke gjør. Verre er det at en konsesjon gir oppdrettsnæringen evigvarende rettigheter til et stykke av fjorden og da på bekostning av de fiskere som bruker området. Det betyr i praksis en overføring av mulige lokale hevdvunne rettigheter til et internasjonalt børsnotert selskap. Ifølge dagens kystsoneplan er all oppdrettsvirksomhet lokalisert til området innenfor Spildra, mens ytre Kvænangen er avsatt til fiske.

Mowi vil nå ha syv nye lokaliteter i dette området, noe som innebærer at hele fjorden må omreguleres til oppdrettsområde. Dermed har Mowi full kontroll over hele sjøarealet i Kvænangen i den forstand at lakseoppdrett da får fortrinnsrett i fremtidige arealbrukssaker. Det påligger derfor Kvænangen kommunestyre et stort ansvar når forslaget til kystsoneplan skal behandles. Mowi har kun ansvar ovenfor sine aksjonærer. Kommunestyret derimot, har ansvar for fjordens ressurser og innbyggernes fremtid.