Signalene hun har gitt før hun tiltrådte som fiskeriminister, har vært entydige der den mindre kystflåten skal tilgodesees i framtida. Undertegnede er imidlertid usikker på hva lobbyistene får presset igjennom for å fremme sine interesser for både trål og stor kyst.

I ei tid der kvoter på de fleste fiskeslag er for nedadgående, bør vel kravet være at den mindre kystflåten må få fordeler, selv om Fiskebåt roper i korridorene om at kvotefordeling må ligge fast. De mener jo at det er viktig at fiskeripolitikken må være forutsigbar. Så kan man jo spørre seg ligge fast for hvem. Det første som nå må gjeninnføres er den såkalte trålstigen, der lave torskekvoter tilsier en lavere prosentvis andel av totalkvoten. Dette vil kunne komme godt med i ei tid der den torskeavhengige kystflåten må bli tilgodesett.

At nåværende kvotemelding ble vedtatt der trålflåten skulle kunne ha et fast uttak av totalkvoten på 32 prosent, var til de grader urimelig, men ble med god hjelp av Norges Fiskarlag vedtatt.

Et annet moment som også bør vurderes er ombordfrosset fisk skal kvoteavregnes/belastes med en større faktor, f. eks 1,3 i stedet for i dag 1. Dette vil kunne få umiddelbar betydning for landindustrien der det vil kunne medføre større leveranser til landindustrien i motsetning til i dag der landingene blir losset på frysehotell.