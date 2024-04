De siste dagers dragkamp om fiskeriressursene tror jeg blir slutten på Norges Fiskarlag i sin nåværende form.

Alle som vil, kan se at NF er kontrollert av Fiskebåt enten man vil eller ikke. At leder i laget med generalsekretæren falt for fristelsen til å la seg bruke av Fiskebåt i sluttspurten av kvotemeldinga er ikke til å tro. Dersom meldinga blir vedtatt med det nye innspillet ifra NF, på førstkommende Mandag, vil kysten reise seg, vi ser det skjer en grasrotrørelse nå og det er ikke til å misforstå.

Nord Fiskarlag med dens medlemmer må nå sette seg ned å meisle ut en ny organisasjonsstruktur med tanke på å løsrive seg ifra moderorganisasjonen. Det er eneste farbare vei. Dette kan ikke fortsette med at den kapitalkrevende havfiskeflåten skal være styrende for framtidig gode fiskeripolitiske løsninger.