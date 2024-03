Allerede tidlig torsdag ettermiddag lå gratulasjonene fra Norges Fiskarlag ferdigfrisert og oversendt til avisredaksjonene rundt kysten.

Dagen i dag fredag 8.mars, selveste kvinnedagen, skal nemlig på ingen måter passeres i stillhet. I hvert fall ikke fra Fiskarlagets side.

For som dem så malende beskriver viktigheten med å markere dagen:

«Dagen er en påminnelse om at vi ikke kan ta noe for gitt, og at arbeidet for likestilling og mangfold må fortsette, særlig i fiskerinæringen»

Hørt noe sånt jåss!

Det er nesten så ørene faller av.

Fra en organisasjon som først med pistol i nakken og trusler om offentlige sanksjoner måtte gjøre knefall for at fiskerinæringen består av mer enn bare ett kjønn.

Jeg skal med en gang understreke at jeg kun har fart over gratulasjonen med et kvart øye. Men det var nok til å fyre opp fingrene. For et mer påtvunget smil skal man lete lengre etter. Jeg hadde skjønt det om Norges Fiskarlag hadde gått ut og bedt kvinner langs kysten om unnskyldning. Men når de går ut med en kjærlig gratulasjon, har de ennå ikke skjønt noe.

Kjenner jeg organisasjonen rett, har det sikkert også vanket både roser og sjokolade på de kvinnelige ansatte i fiskarlaget. Kanskje med en hyggelig hilsen fra både ledelse og landsstyre.

Nå regner jeg med at kaffen allerede har havnet i vrangstrupen hos gratulasjonskomiteen. Kanskje også de tre kvinnelige landsstyremedlemmene som hadde fått æren av å signere våset sammen med leder Kåre Heggebø, synes min kommentar blir i drøyeste laget.

Men slapp av. Dette er over hodet ikke myntet på dere tre.

Jeg bøyer meg snarere i støvet for dere. En trio som faktisk har påtatt det byrdefulle oppdraget å sitte i et styre der kvinner historisk sett har vært så uønsket at det tok mer enn 50 år med kvinnekamp, før damer slapp inn.

Vi snakker faktisk om det siste landsmøte. Først da innså Norges Fiskarlag at slaget var tapt.

Derfor må Norges fiskarlags kvinnedagsgratulasjon være en av tidenes falskeste.

Ja den er direkte frekk, for la oss forsøke å fordele noen posisjoner. Da tror jeg pipa vil få en annen lyd og vi vil se det sanne ansikt. Når det ikke har gått mer enn drøye fire måneder siden Norges fiskarlag med klypa for nesen og falske glis, måtte ta imot en kvinnelig representant fra hvert av de tre medlemslagene, skal ingen fortelle meg at de har slått ring rundt damene.

Nei Norges Fiskarlag, dere har ennå en svært lang vei å gå.

Fire måneder med kjønnsblandet styre holder ikke til å overbevise noen.

Før dere kommer så langt bør dere ut på en skikkelig kanossagang. Så kan dere kanskje en gang i fremtiden prestere en gratulasjon som man ikke får direkte brekningsfornemmelser av.