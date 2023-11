Norges Fiskarlags varemerke er å bidra til gode praktiske og politiske løsninger for fiskernes hverdag på havet. Gode løsninger blir også til fordi vi fiskere står sammen. Vi utfordrer også deg som ikke er organisert om å melde deg inn.

8.-9. november er det igjen klart for landets største fiskeripolitiske verksted når vårt landsmøte holdes i Trondheim. Siden etableringen i 1926 har vi i Norges Fiskarlag arbeidet for å gjøre hverdagen på havet lettere for oss fiskere, og organisasjonen har vært et talerør for en stor og samfunnsbyggende eksportnæring.

Mange av oss ble yrkesfisker fordi vi søkte spenningen på havet og utfordringene i yrket. Like fort som vi kom på havet, ble vi truffet av andre utfordringer: Lover, regler, krav og pålegg.

Jeg innså fort at jeg trengte et talerør og et fellesskap. Det fant jeg i Fiskarlaget.

I tillegg har du som medlem både tilbud og nyttige fordeler, samtidig som det er rikelig anledning til å delta med innspill og engasjement.

Som organisasjon oppnår vi mest når vi står samlet. Vi som har sjøstøvlene på, må samarbeide om å videreutvikle næringen. Min erfaring er at de sakene som spilles inn i organisasjonen blir godt knadd av både tillitsvalgte og ansatte. Jeg har sett hvordan innspill fra oss fiskere har skapt diskusjoner, utredninger og vedtak, som deretter er vevd sammen til meningsfulle fiskeripolitiske innspill.

Fiskarlaget har tror på fellesskapet og det å finne samlende løsninger. Skal næringen klare å få gjennomslag politisk, trenger vi bidragsytere fra alle typer drift, også fra deg som mener at vi gjør en for dårlig jobb for din del av næringen. Vi kan ikke love at du får gjennomslag hver gang, men du vil fort merke at du lyttes til.

Det svinger i næringen for tiden. Noe går bra, andre tema bekymrer, som nedgang i flere viktige bestander. Samtidig er det kamp om havarealene og en grønn bølge ruller over verden. Alle disse momentene krever mye av oss. Derfor inviterer vi også deg som fisker til å bli med i den bevegelsen vi som organisasjons representerer.

Vårt formål er å være samlende. Å meisle ut brede løsninger er en god forsikring for en videre utvikling av en bærende kystnæring som vår.

Norges Fiskarlag lyttes til når vi utformer våre vedtak og gir våre innspill. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Møtet holdes hvert andre år og 8.-9. november treffes 250 delegater og gjester fra hele landet til to dager tettpakket med tema som berører yrkesfiskerens hverdag.

Du kan følge hele møtet på nett-TV via vår nettside.

Og – velkommen som medlem til deg som ennå ikke er organisert. Vi trenger deg og din stemme for å fortsette å bygge næringen. Sammen!