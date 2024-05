Etter anbefaling fra det offentlige, herunder Statsforvalteren, startet Vesterålskommunene i fellesskap gjennom Vesterålsrådet, opp arbeidet med å få utarbeidet en Kystsoneplan gjeldende for Vesterålsregionen. Det fremstår både fornuftig og fremtidsrettet å inkludere hele regionen.

Svakheten med den vedtatte Kystsoneplanen later til å være at involverte kommuner og konsulenter ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret ulike barrierer underveis opp mot forvaltningen, Statsforvalteren spesielt. Det har igjen medført at planen må revideres, i verste fall utarbeides på nytt. Misforståelser og endrede forutsetninger underveis var sannsynlig årsak.

Det er blitt såpass «teknisk» at arbeidet med å utarbeide en slik plan, hvor ett av formålene er å avmerke lokaliteter for Torskeoppdrett, krever store ressurser og krav til kompetanse til dem som deltar i prosessen fra kommuner og konsulentselskap. Prater man ikke samme språket på dette nivå som hos Statsforvalteren og Mattilsynet, så er det ingen næringsaktør, kommunal administrasjon eller Kommunestyre som har den nødvendige spesialkompetansen og kapasitet til å avdekke feil og mangler underveis opp mot statuttene til Mattilsynet og Statsforvalteren. Det fremstår krevende.

Statsforvalteren er Regjeringen og det enkelte Statlige Departement sin forlengende arm ut til Fylker og kommuner. Statsforvalteren sin oppgave, av flere er å sørge for at retningslinjer og lovverk vedtatt på Statlig hold blir etterfulgt. En må derfor anta at det som er lagt til grunn for avslag på omsøkte lokaliteter for Torskeoppdrett i Vesterålsregionen er basert på retningslinjer fra gjeldende Departement. Uansett regelverk, så vil det alltid være rom for tolkninger hvor holdninger og vilje til å fremstå løsningsorientert hos Embetsverk, ofte blir avgjørende for utfall.

I Hurdalsplattformen til sittende regjering er det nedfelt at Torskeoppdrett skal være et satsingsområde. Forrige regjering hadde samme strategi. Samlet sett kan en dermed slå fast at det er tverrpolitisk enighet, et stort politisk flertall for å satse på Torskeoppdrett som ny næringsvei på kysten. Ulike regjeringer har derfor bevilget betydelige beløp årlig, gjennom mange år til forskning og utvikling av Torskeoppdrett. Torskeavlsprogrammet ble startet opp i 2001 og har pågått siden.

Å vedta en retning politisk er av det enkle. Veien derfra til å realisere politiske vedtak over til praktisk handling, viser seg derimot å være straks mer utfordrende. Politikeren på sin side som har satt det hele i gang, gitt forhåpninger, virker å være ferdig med sin gjerning etter å ha vedtatt sin politiske plattform.

Det er når Gründerne, næringsaktørene, ofte lokalt forankret, med bistand fra kommuner går i gang med å gjøre teori om til praktisk handling, en møter en stadig tykkere vegg hos Embetsverket. Døren til det forløsende der er godt gjemt. Politikeren har gjennom sine vedtak gitt forhåpninger. Men samme politikeren virker å ha undervurdert kraften og makten som ligger i holdninger og vilje til å fremstå løsningsorientert hos Embetsverket. Lokalsamfunn og Grundere i distriktene som investerer med bakgrunn i vedtatt omforent politikk, kan med sindighet registrere at politisk makt er blitt til glansbilder med oppslag på Facebook og Instagram, mens arenaen for reell makt og myndighet er overlatt til Embetsverk og den byråkratiske kverna.

Vi lever i et velfungerende demokrati i Norge. Utenfor våre landegrenser sies det ofte «Look to Norway». Begrepet «Medbestemmelse» står imidlertid sterkt i Norge. Det favner vidt i enhver sak som skal innom det offentlige for behandling og godkjenning.

Søknad om lokaliteter for Torskeoppdrett i Vesterålsregionen er et typisk eksempel på det. Spørsmålet for Grundere og kommuner blir, hvordan forholde seg til regimet.

Man kan vanskelig tilpasse seg på annen måte enn å ta til etterretning systemet man har å forholde seg til. Å bruke tid på å mene så mye om det, føles bortkastet, det har sin egen agenda.

Med den allerede investerte kapital og bruk av ressurser på ulike nivå i Vesterålen i bakhodet, også i andre regioner, for å løfte den nye politisk vedtatte næringsveien, Torskeoppdrett, så vil det fremstå meningsløst å la Embetsverk og byråkratiet styre over både regjeringsplattformer, forskning, evnen og viljen lokale grundere har for å utvikle næring, region og verdiskapning på kysten.

Når man nå erfarer at Mattilsynet har sagt stopp grunnet manglende regelverk å forholde seg til, så skjønner en at det er en «logiske brist» som råder mellom politiske vedtatte satsingsområder og Embetsverkets retningslinjer. Det Mattilsynet måtte mangle av regelverk vil de sikkert kunne finne hos produsenten, Statsforvalteren.

For å ta dette videre, få prosessen på skinner igjen må en fra lokalpolitisk hold, sammen med næringa etablere et organisert samarbeid, politisk gjennom Vesterålsrådet, fra næringa gjennom Cod cluster, det fremstår som godt forankret for å kan ta prosessen og utfordringen videre for å avklare hvorvidt Vesterålsregionen har egnede sjøarealer for etablering av Torskeoppdrett i forhold til embetsverkets selvdefinerte statutter.

Det bør tas et initiativ for å organisere arbeidet snarest. Det er nærliggende å anta at en eierorganisering som nevnt forut kan medføre ekstern prosjektfinansiering over en periode etter behov. Prosjektets hovedmål er å få avklart og konkretisert regelverk, krav og forutsetninger fra Statsforvalteren og Mattilsynet som grunnlag for revidering av Kystsoneplanen for Vesterålen i den hensikt å få etablert lokaliteter i regionen for Torskeoppdrett.

Dokumentasjon og kvalitetssikring underveis av de krav og forutsetninger som legges til grunn fra Statsforvalteren og Mattilsynet, er av avgjørende betydning for utfallet. Skal næringsveier på kysten utvikles, kan ikke skjebnen legges i hendene på Embetsverket alene.

Slik Kystsoneplanene for Vesterålen ligger i dag har den lite og ingen verdi. Betydelige er investert fra eierkommunene. De investeringene gis først mening om erfaringen fra det som foreligger bearbeides gjennom revisjon av planen.

Hvis resultatet til slutt skulle bli slik det foreligger i dag, tilnærmet umulig å få godkjent lokaliteter for Torskeoppdrett i Vesterålen, så fremstår ulike regjeringer sine vedtak og målsettinger om satsing på Torskeoppdrett uten verdi for Vesterålsregionen, i likhet med mange andre regioner. Det hviler derfor et felles ansvar fra næringa og fra lokalpolitisk hold for å avklare det faglige grunnlaget for å utvikle nye næringsveier i regionen i tråd med nasjonale politiske vedtak.