Å mane til samhold i Norges Fiskarlag er vel ikke veien å gå etter den siste tids bravader i laget. Jeg har full respekt for Roger Hansen sin oppmoing om å mane til samhold, men er på ingen måte enig i at tida nå er inne til det. Tvert imot så mener jeg at medlemmer i Norges Fiskarlag som har blitt falt i ryggen av lederen samt generalsekretæren bør være utslagsgivende for en utmelding.

Det vil aldri bli ro i et lag der Fiskebåt styrer hele showet. Resultetet vil bli ei ny kvotemelding 3.0 som ivaretar den mindre kystflåtens interesser på en bedre måte. At det er et A og et B lag må få konsekvenser. At noen sitter på et dokument som kan omsettes, i motsetning til B laget, som har blitt kasteball i kampen om resurssene, må det nå taes hensyn til. Åpen gruppe deltakelse må nå begrenses i form av at blad B og blad A fiskere må skilles kvotemessig. Det kan da vel ikke være rett at en brannmann i Finnmark har samme rettigheter som en som har fiske som hovedinntekt. Nå må både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag komme på banen og rette opp i denne ukulturen.

Husk nå på at mange i Åpen gruppe er fiskere som sitter med gjeld på både hus og båt og har behov for å bli ivaretatt. At en storreder slenger dritt om Åpen gruppe får så være, men at dem har tatt Juleferie betviler jeg.