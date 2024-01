Fredag legges endelig den etterlengtede kvotemeldingen fram. Helt siden tidligere fiskeriminister Bjørnar Skjæran antydet at den skulle de ha klar i løpet av 100 dager, har det nesten ikke gått en eneste dag uten at den har blitt drøftet blant fiskerne langs kysten.

Sendrektigheten har skapt både sinne og frustrasjon. Fiskere har blitt sittende på gjerdet og ikke turt å gjøre planlagte satsinger i frykt for at det skal komme en melding som slår beina under valgene.

Nå er ventetiden over. Fredag legger fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fram meldingen i Tromsø. Hun har valgt bystua på Prostneset som lokale – for framleggelsen av fiskerinæringens desidert viktigste dokument. Men foreløpig er innholdet hermetisk lukket. Ingen utenforstående har fått innsyn i meldingen som vil prege framtidens fiskerinæring mer enn noe annet stortingsdokument.

I innkjøringen har det vel nok vært luftet at det nå er den minste flåtens tur. Men om det er en ønsketenkning, det får vi svar på i løpet av fredag. Sannsynligvis vil det være mange som blir skuffet, i hvert fall ut fra forventningene som er bygd opp. Når strukturkvoter skal tilbakeføres blir det nemlig mange nøkler i bruk.

Det eneste som er sikkert nå, er at vi de kommende ukene står overfor en svært heftig debatt.