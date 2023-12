Det har vært landsmøte i Norges Fiskarlag, der blant annet representasjon til landsmøtet og landsstyret var oppe til behandling. Under avstemming av den saken ble det flertall for en lik tredeling, mot representantene fra Nord Fiskarlags stemmer. I forbindelse med en slik endring av representasjonstall måtte det vedtektsendringer til, og det ble ikke flertall for vedtektsendringer, så resultatet etter behandlingen av disse sakene på landsmøtet ble at saken kommer opp på neste landsmøte, om to år.

I ettertid har det vært skrevet artikler der artikkelforfattere har prøvd å analysere/se for seg hva som vil bli resultatet for Norges Fiskarlag etter dette landsmøtet. Noen skriver at Fiskebåt har signalisert at de vil melde seg ut av Norges Fiskarlag. Slik jeg har lest det, i media, har Fiskebåt signalisert at de vurderer å melde seg ut om de ikke får det som de vil i organisasjonssaken, som blant annet går ut på lik tredeling når det gjelder representasjon.

Uansett, så vil det ikke være slik at Fiskebåt er ute med en gang om de velger å forlate Norges Fiskarlag, det skjer ikke før etter at neste landsmøteperiode er inntrådt.

Jeg har også, i likhet med mange andre, spekulert på hva som vil skje med Norges Fiskarlag fremover, samt gjort meg opp mine egne meninger i forbindelse med organisasjonen jeg ble medlem av i 1977.

Når man ser på medlemstall i Nord Fiskarlag, og representasjonen vi har i landsmøtet forundrer det meg at Fiskebåt kjører så hardt på at det skal være lik representasjon for alle medlemslag.

Fiskebåt har 189 «medlemsfartøy», ifølge deres egen nettside, og om man regner to eiere pr. fartøy vil det bli 378 medlemmer. Nord Fiskarlag har ca. 2500 medlemmer. Representasjonen er i dag fra Fiskebåt 17 representanter, og fra Nord Fiskarlag 29 representanter. Hver representant fra Fiskebåt vil da representere omtrent 22 medlemmer, mens tallet for Nord Fiskarlag er omtrent 86. Tallene for Sør-Norges Fiskarlag har jeg ikke.

Norges Fiskarlag har vært en politisk uavhengig og demokratisk organisasjon hele tiden, der alle har mulighet for å komme med innspill og argumenter, der «en mann, en stemme» gjelder. Det er da underlig at man stadig skal være nødt til å ta opp kampen for å fortsatt opprettholde en organisasjon tuftet på nettopp dette, til fordel for en organisasjon der man skal oppleve at her er det «en krone som gjelder». Er det en organisasjon vi skal være bekjent av å bygge opp en organisasjon der kapitalen skal være førende for organisasjonens uttalelser og svar på høringer fra myndighetene?

Jeg forstår egentlig Fiskebåts kamp for å få mer representasjon og derav gjennomslag for sine idèer og tanker i Norges Fiskarlag, da medlemmene deres sitter på store verdier i form av kvoter. Pr. i dag er disse kvotene verd milliardbeløp, men jeg vil bare minne på at om ikke