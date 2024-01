Mens fiskerne må bite i seg at de har fisket nesten 11 tusen tonn torsk på forskudd, må direktoratet erkjenne at tabbekvota for 2024 er nådd allerede før året var i gang.

Kyst og Fjord har i flere artikler omtalt hvordan en menneskelig feil førte til rot rundt avregningen på kvotefleks fra 2022 til 2023, slik at et større kvantum torsk ble fisket dobbelt opp i 2023. Dermed må det fiskes tilsvarende mindre i 2024, og feilen legger seg på toppen av en kvotenedgang som var dramatisk nok fra før.

Saken ble nevnt under reguleringsmøtet i høst, men fikk ikke særlig oppmerksomhet før Fiskarlaget orienterte sine medlemmer om den etter nyttår.

I tillegg feiret direktoratet nyttår vel vitende om at de kom til å påføre fiskerne en økning i gebyrer for behandling av båtsaker på over 200 prosent. Økningen var ikke påfallende godt kommunisert, men da våkne folk i fiskerinæringa kom på jobb etter nyttårshelga tok det ikke lang tid før saken kom til overflaten.

For en statlig virksomhet som hadde omdømmeproblemer nok å bale med fra før tar disse to sakene seg mildt sagt dårlig ut. Og det ser om mulig enda mindre heldig ut at direktoratet ikke selv tok initiativ til å informere om bakgrunnen for det som har skjedd.