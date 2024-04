Sør-Norges Fiskarlag mener formuleringene er for vage når en bare ber regjeringen om å «utrede» og «vurdere» innføring av sammenslåingsordning (ID-kvote) for de pelagiske fiskeriene. Vi mener at Stortinget burde være mer tydelig på at det må utredes slike ordninger også i alle de andre lukkede fiskerier for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter kystnot makrell). Ved å begrense dette til å kun gjelde pelagisk fiskeri ekskluderes for eksempel fisket etter torsk sør for 62°N og fisket etter leppefisk. En kan i denne sammenheng vise til at kystfiskeriene i sør scorer svakt i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser. Behovet for tiltak for å kunne øke effektiviteten i disse fiskeriene er minst like påtrengende som i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.