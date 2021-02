10 år med Kyst og Fjord

Først vil vi gratulere med samefolkets dag. Så vil vi tillate oss å gi oss selv ett klapp på skuldra - etter ti år med Kyst og Fjord.

I dag er det nemlig nøyaktig ti år siden Kyst og Fjord publiserte den første nettartikkelen ut fra kjelleren i Raveien 1 i Kjøllefjord.

Kyst- og fjordbefolkningen

I anledning dagen debuterte vi med å melde at fiskerettigheter til kyst- og fjordbefolkningen i Finnmark blir den viktigste samepolitiske saken framover. I likhet med utviklingen av Kyst og Fjord har vi vel ennå ikke sett enden i denne debatten som vi har fulgt siden 2011, og som vi vil fortsette å følge.

Her kan du lese den første artikkelen

Vil markere senere i år

Kyst og Fjord skal selvsagt markere tiårsjubileet på en behørig måte. Men det vil vi vente med til sommeren. Først i august 2011 ga vi ut den første ordinære avisen og tok oss betalt for jobben. Det første halvåret var et rent dugnadsprosjekt der vi testet ut interessen for en nordnorsk fiskeriavis. Tilbakemeldingene var så bra at vi tok sjansen. Det er vi glade for i dag. Tross mange utfordringer underveis har vi klart oss godt og i dag blitt en avis som er viktig for kystbefolkningen og er med på å sette dagsordenen i fiskeri-Norge.

Bredt nyhetsområde

Under testperioden ble Kyst og Fjord produsert på fritiden. Men vi klarte likevel å lage både en variert og innholdsrik nettavis. Under debuten 6. februar 2011 kunne vi i tillegg til å melde om de samiske planene, opplyse at Arne Pedersen reagerte kraftig på at Fylkesmannen i Finnmark sa ja i Bugøynes og nei i Kiberg til dumping av biprodukter. Videre kunne vi fortelle at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen ville åpne for at fiskebåtrederne skulle få samle større kvoter på færre båter og at Kystpartiet i Møre og Romsdal reagerte på oljelisenser i omstridte områder. I «Førsteutgaven» var vi også innom Norges Fiskarlag som ikke lengre ville være snill gutt mot oppdrettsnæringen, samt Natur og Ungdom som ønsket å vinne i Lofoten. I tillegg rapporterte vi om slakkere fiske i Troms samt at verdens befolkning i snitt spiste 17,2 kilo fisk årlig.

Siden har det blitt atskillig tusener med artikler om det som rører seg langs kysten.

Inn i jubileumsåret med vekst

Nå skal vi ikke foregripe offentliggjøringen av de siste opplagstallene som er rett rundt hjørnet, men når vi går inn i jubileumsåret kan vi likevel trygt si at vi aldri har stått sterkere. Etter at vi la om nettavisen og etablerte pluss-versjon med en moderne e-avis, fikk vi et en formidabel fart der pilene jevnlig har pekt oppover.

Stabil stab

I dag er vi ni personer som jobber i Kyst og Fjord. Fem i redaksjonen, tre på salg og administrasjon samt en grafiker. I tillegg har vi flere faste frilansere som har levert gode bidrag for at leserne til en hver tid skal være oppdatert på det som skjer innenfor fiskerinæringen.

Det er verdt å nevne at seks av avisas ni ansatte har vært med helt siden 2011.