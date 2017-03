10 millioner til barnemagene

Regjeringen vil bruke 10 millioner på prosjekter og tiltak som skal gi barn og unge gode opplevelser med sjømat.

Foto: A. Ingebrigtsen

Det går fram av regjeringens nye kostholdsplan, som presenteres i dag. Om lag halvparten av pengene skal gå til kurs og opplæring av ansatte i barnehager og skoler, gjennom kostholdsprogrammet Fiskesprell. Regjeringen vil øke andelen av barn og unge som spiser fisk til middag en gang i uken eller fiskepålegg tre ganger i uken med 20 prosent.

- Barn og unge bør spise mer sjømat. De liker fisk når de får den servert på sin måte, og det er viktig at de selv får erfare at sjømat er godt. Med mer kunnskap om sjømat kan ansatte i barnehager og skoler bidra til å gi flere barn gode matopplevelser. Det er lettere å velge sunt når de vet det smaker godt, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Å fremme god mat og gode måltidsvaner er en viktig del av regjeringens nye handlingsplan for bedre kosthold, som presenteres i dag, tirsdag 7. mars.