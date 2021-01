11-metringene får distriktspolitisk ansvar

Kvotevedtaket i Stortinget innebærer at flåtegruppen under 11 meter bærer får et økt distriktspolitisk ansvar. - Det utvidede samfunnsansvar flåten med dette pålegges må hensyntas når andre sider ved oppryddingen vurderes, skriver styret i Fiskarlaget Nord.