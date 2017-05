12,25 mill til sjømattiltak

Nærings- og fiskeridepartementet deler ut 12,25 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn og unge positive sjømatopplevelser. 8,25 millioner kroner går til Sjømattiltak, i tillegg får kostholdsprogrammet Fiskesprell 4 millioner.

Foto: Dag Erlandsen

Under tilskuddsordningen «Sjømattiltak» gir Nærings- og fiskeridepartementet støtte til prosjekter som bidrar til å gi barn og unge gode smakserfaringer med sjømat og skape gode kostholdsvaner tidlig i livet. På sikt er dette med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen.

- Å sørge for gode kostholdsvaner blant barn og unge er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtidige generasjoner. Barn spiser i dag mer godteri enn sjømat og sjømatkonsumet i Norge er på vei ned. Dette er trender vi må ta på alvor, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Engasjementet for et bedre kosthold er stort i hele landet og i år har det kommet inn flere søknader enn noen gang tidligere, sier fiskeriministeren.

Her er lista over tilskuddene:

NORD-NORGE Torsken kommune 35.000 FK Senja 60.000 Kigok 60.000 Berlevåg Havnemuseum 50.000 Vesterålen Matfestival 80.000 Kultursenteret SISA 500.000 LofotenMat 150.000 MIDT-NORGE Trøndersk kystkompetanse 70.000 Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag 200.000 Salmonor 60.000 Oi! Trøndersk Mat og Drikke 200.000 VESTLANDET Matarena 250.000 Klippfiskakademiet 400.000 Norges Håndballforbund Region Vest 175.000 Den Norske Matfestivalen i Ålesund 150.000 Gladmat 200.000 ØSTLANDET Destinasjon Vollen 80.000 Norges Volleyballforbund 200.000 SØR-NORGE Marnardal kommune 15.000 Mersmak i Skien 150.000 NASJONALT Ipax Mat/Det Norske Måltid 800.000 Spindelfisk (Østlandet og Nord-Norge) 100.000

Søknadsfristen for neste tildelingsrunde gikk ut 1. mai. Søknadsfrist for tredje og siste tildelingsrunde i 2017 er 1. september, opplyser departementet.