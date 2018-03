12 vil fiske størje

I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Fristen for å melde seg på til deltakelse i fisket etter makrellstørje i 2018 har nå gått ut, og Fiskeridirektoratet presenterer fartøyene som har vist interesse for å delta. Samtlige er fra Vestlandet, og direktoratet understreker at rekkefølgen på de nevnte fartøyene er tilfeldig:

Vestbris, SF-50-G, 30,00m

Albacore SF-3-A, 26,13m

Gardar H-34-AV, 71m

Manon H-26-AV, 70m

Hillersøy, SF-246-A, 36,34 m

Bluefin, SF-12-F, 34,79m

Salvøy, R-333-K, 36,85m

Orfjord, M-8-AV, 31,31m

Vesterhav, SF-1-A, 38,55m

Frøybas SF-1-G, 27,3m

Norderveg H-182-AV, 74,6m

Slaatterøy H-10-AV, 67,40m

Trekning av hvilke to fartøy som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje i 2018 blir gjennomført i begynnelsen av uke 13. Resultatet av trekningen vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.