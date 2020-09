126 millioner til 12 prosjekter

12 prosjekter fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør kan dele 126 millioner kroner fra Forskningsrådet. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Norway King Crab, Cermac og Kongsberg Maritime er blant selskapene som nå får støtte til innovasjonsprosjekter. Og snart skal flere millioner ut:

Deler ut 400 millioner

- Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles totalt ca. 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet, skriver departementet i en pressemelding.

De 12 prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Prosjektene inkluderer bedrifter som skaper verdier langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør.

Transport av kongekrabbe

For eksempel får Norway King Crab Holding AS 4,4 millioner til å finne løsninger for miljøvennlig transport av levende skalldyr for å fjerne bruk av fly, redusere bruk av emballasje, redusere matsvinn og samtidig øke verdiskapingen av norsk skalldyr.

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringen kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Miljøvennlig maling

Et annet eksempel er Jotun AS, som gjennom å kombinere "smøring" av skipsskroget med et lag av luftbobler og en miljøvennlig grohemmende maling, ønsker å redusere energiforbruket og dermed utslippene fra skip. Jotun AS får 15 millioner kroner til prosjektet.

– Kompetansen i den maritime næringen vil være svært viktig for norsk økonomi når vi nå går inn i et avgjørende tiår for havet og klimaet. Forskning og innovasjon i næringslivet blir avgjørende for å både øke verdiskapingen og redusere utslipp, sier næringsminister Iselin Nybø.

Rask oppstart

Forskningsrådet har i år blant annet innført løpende mottak av søknader fra næringslivet og raskere behandling, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

– Næringslivet er den viktigste premissleverandøren for å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor marin og maritim forskning. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringene i disse dager, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får finansiering: