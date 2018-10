15000 i bot for krasj med Selsbanes seil

48 år gamle båtfører slapp tiltale.

I februar 2016 kolliderte en av B&B Touring AS sine RIB-er med Selsbanes seil i Harstad havn. Båten var en av to som var fullstappet med britiske turister. Da de ankom havna kjørte den ene rett i seilet, som består av en vannstråle som går rett opp fra ei pumpe på ei flåte. De ti britiske turistene som var om bord ble kastet i sjøen. To ble alvorlig skadet. Også båtføreren ble liggende på sykehus noen dager.

I ettertid kom det mye kritikk mot B&B Touring AS. Det meste av dette gikk på at selskapets eiere var to politimenn som burde være kjent i havna. De var også begge polititjenestemenn i Harstad.

Den aktuelle båtføreren sa i avhør at han ikke hadde Selsbanes seil i tankene da han kom inn i havna. Seilet var forholdsvis nymontert og vannstrålen som skal forestille seilet var slått av. Føreren sa at han ikke så flåten før det var for sent. Forholdet ble etter hvert anmeldt og etterforsket. Etterforskningen konkluderte med uaktsomhet og et forslag om 15000 kroner i bot. Noe som nå er bekreftet.

Her er havarikommisjonens rapport fra denne spesielle saken:

16. februar 2017 kolliderte en charter-RIB med fontenen Selsbanes Seil i Harstad havn. 11 personer havnet i vannet. Alle ble reddet opp av vannet, men to personer ble alvorlig skadet.

SHT har vurdert flere sentrale forhold rundt operatørselskapet, fartøyet og etableringen av Selsbanes Seil.

Et lokalt selskap hadde påtatt seg å ta med 21 turister på en sightseeingtur i farvannet rundt Harstad.

Hendelsen inntraff på vei tilbake fra turen. To RIB-er var på vei mot Harstad havneområdet da en av båtene kolliderte med en flytende fontene. 10 av 11 passasjerer og fører havnet da i sjøen ca. 150 m fra land. Alle som havnet i vannet ble reddet av den andre RIB-en før redningsmannskaper kom til skadestedet.

Undersøkelsen har vist at fartøyet var på kollisjonskurs med fontenen i sju sekunder uten at føreren oppdaget den før sammenstøtet. Fontenens synlighet, sikten fra førerposisjonen og båtførerens situasjonsforståelse medvirket til dette.

Harstad Kommune hadde ikke meldt inn fontenen til Etterretning for sjøfarende (Efs), selv om dette var ett av vilkårene i godkjenning av tiltaket. Fontenen var derfor ikke merket av i sjøkartet.

Operatørselskapet kunne ikke framlegge samsvarserklæring eller annen dokumentasjon på at fartøyene møtte gjeldende konstruksjonskrav. Sjøfartsdirektoratet førte tilsyn med selskapet etter en hendelse i 2015, men avdekket ikke dette.

Operatørens sikkerhetsstyringssystem har et forbedringspotensial, blant annet når det gjelder planlegging av rute, vedlikehold av redningsvester og oppdatering av sjøkart.

Dagens kompetansekrav fokuserer ikke på at førere av hurtiggående små passasjerfartøy har de nødvendige ferdighetene til å trygt føre fartøy i høy hastighet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer totalt tre sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.