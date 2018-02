16 av 58 leverte fangst

Fiskeridirektoratet mener det er åpenbart at mange rederier har innrettet seg strategisk for å få snøkrabbekvote. Se hvem som leverte snøkrabbe her.

Fiskeridirektoratet har startet arbeidet med en permanent reguleringsordning for snøkrabbefisket, til erstatning for dagens midlertidige innretning.

I høringsbrevet om innføring av en mer permanent regulering av snøkrabbefisket fremgår det at 58 rederier har meldt seg på, men at bare 16 av dem leverte fangst i 2017.

Disse båtene leverte fangst i 2017.

«Sammenliknet med det ganske høye antall dispensasjoner som er gitt tyder dette på at enkeltaktører har hatt innretting med tanke på en fremtidig lukking av fisket som motivasjon for å søke om dispensasjon fra fangstforbudet. Etter direktoratets oppfatning vil det imidlertid ikke være noen grunn til å legge vekt på om det er gitt dispensasjon fra fangstforbudet, dersom fiskeriet i fremtiden skal lukkes.» skriver direktoratet i brevet.

Det vil med andre ord ha liten betydning om man har meldt på et passivt fartøy. Direktoratet nevner isteden tre hovedgrupper av fartøyer som vil kunne bli tildelt tillatelse:

1. Fartøy med alminnelig ervervstillatelse

2. Fartøy med ervervstillatelse for utryddelsesfangst av kongekrabbe som er utvidet til snøkrabbe før 10.11.2014

3. Fartøy med selfangsttillatelse, hvalfangsttillatelse eller reketråltillatelse som har slik aktivitet to av de tre foregående årene

Høringsfristen er satt til 2.mai 2018, og du finner høringsdokumentet her:

