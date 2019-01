16.000 laks rømte

Nå har SalMar-eide Ocean Farming hatt sluttopptelling av rømmingen fra prestisjeprosjektet "Havmerd" på Frohavet.

Foto: Salmar

Det var i september i fjor det oppsto en hendelse der menneskelig svikt førte til at merdeanlegget sank så langt ned i havet at det ble mulig for fisk å svømme ut av merden.

Det ble tidlig klart at det var snakk om en betydelig rømming, men først nå er merden slaktet ut slik at sluttregnskapet er klart: 16.000 laks rømte. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo, og det ble gitt pålegg om miljøovervåkning av i alt 13 laksevassdrag i etterkant av rømmingen.

Videre oppfølging av saken gjøres av Fiskeridirektoratets region Midt.