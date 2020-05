170 millioner kroner til forskningsfartøy

Regjeringen foreslår penger til et nytt forskningsfartøy og vil ruste opp de eksisterende forskningsfartøyene til Havforskningsinstituttet.

I tillegg lyses det ut et anbud for leie av et nytt kontrollfartøy for Fiskeridirektoratet. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid, skriver regjeringen i en pressemelding.

- Jeg håper de nye fartøyene og pengene til vedlikehold vil bidra til økt aktivitet i verftsnæringen. Samtidig styrker vi kontrollen, overvåkingen og forskningen i kystsonen. Denne kunnskapsinnhentingen vil også legge grunnlag for ny, bærekraftig næringsutvikling langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han var i dag på besøk hos Havforskningsinstituttet for å overbringe nyheten personlig.

Skal brukes i nord

Som en del av tiltakspakken for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring og maritim utstyrsleverandørindustri, foreslår regjeringen å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. Fartøyet anslås å koste 110 millioner kroner, og skal fortrinnsvis brukes i nord.

I tillegg foreslår regjeringen å sette av 60 millioner kroner til oppgradering og vedlikehold av forskningsfartøy og utstyr til kontrollfartøy.

– Forskningsfartøyene våre er viktige for havnasjonen Norge. De bidrar med kunnskap som er nyttig for forvaltning av kystsonen og for næringsutvikling. Jeg er glad for at vi nå kan få på plass et nytt fartøy, som kan gå langs kysten vår i Trøndelag og Nord-Norge, sier Ingebrigtsen. Her er det stort potensiale for fremtidsrettet blå og grønn verdiskaping.

Vil styrke kontrollen

Gjennom pakken vil også Fiskeridirektoratet få penger til vedlikehold og utstyr. Direktoratet vil i tillegg lyse ut et anbud for leie av et nytt kontrollfartøy.

– Vi ønsker å styrke kontrollarbeidet Fiskeridirektoratet gjør. Det er viktig at direktoratet er fysisk tilstede langs kysten vår, slik at de kan overvåke og kontrollere aktiviteten i sjømatnæringen, sier Ingebrigtsen.