175 prosent reke-økning

Lavere hvitfiskkvoter gjør at mange trålere prioriterer rekefiske.

Foto: Scanfishphoto

Det ble eksportert 1.800 tonn reker til en verdi av 111 millioner kroner. Det er en økning i volum på 1.200 tonn eller 175 prosent mens verdien økte med 58 millioner kroner eller 110 prosent mot januar i fjor. Island, Sverige og Storbritannia var de største markedene i januar, melder Sjømatrådet i sin januar-statistikk.

- Lave torske- og hysekvoter gjør at fiskerne frigjør kapasiteten og trekker mot rekefisket. Island har tatt imot nærmere 800 tonn råstoff i januar, men også det store konsummarkedet Sverige gjør et byks på statistikken og øker med over 130 prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Også kongekrabben har hatt fin utvikling i januar.

Det ble eksportert 239 tonn kongekrabbe til en verdi av 70 millioner kroner. Det er en økning i volum på 70 tonn eller 41 prosent, mens verdien økte med 21 millioner kroner eller 44 prosent. Sør-Korea, USA og Spania var de største mottakerne av kongekrabbe i januar.