2,5 mill til selfangst

Søkerkriteriene er kommet.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å disponere inntil 2,5 mill. kr av Statsbudsjettet for 2019 Kap. 919 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som tilskudd til selfangsten i 2019.

I en pressemelding skriver Fiskeri og Næringsdepartementet at det betales ut kroner 250.00 til hvert fartøy som oppfyller kravene. Tilskuddene kommer som en følge av at myndigheten ønsker at stort mulig andel av totalkvoten taes. Forutsetningen for tilskudd er at søker har selfangsttillatelse i 2019 etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 8, og har sendt nødvendig påmelding til Fiskeridirektoratet.

Fangstavhengig tilskudd

Det avsettes også en pott til fangstavhengig tilskudd som fordeles mellom deltagende fartøy basert på antall fangede dyr. Pottens størrelse vil variere med antall deltakende fartøy. Potten fremkommer ved å trekke mottakstilskudd og fasttilskudd for deltakende fartøy fra samlet ramme for støtteordningen.

Maksimalt fangstavhengig tilskudd per fartøy er 1 mill. kroner.