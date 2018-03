20 i mink for Kyst og Fjord

Dagens publisering av opplagstall viser at Kyst og Fjords opplag går noe tilbake. Men redaktøren tror avisa kommer tilbake i vekstmodus.

Foto: Erik Jenssen

Kyst og Fjord har siden oppstarten høsten 2011 vært en av de få papiravisene i Norge med jevn vekst i opplaget. Men i 2017 buttet det imot, og avisa må gjøre opp en netto opplagsnedgang på 20 abonnenter. Nedgangen på papirabonnementer teller 47, men justert for oppgangen i abonnenter på ren e-avis blir altså nettoen 20, til et totalt opplag på 1.912 abonnenter.

Redaktør Øystein Ingilæ er slett ikke fornøyd med tilbakegangen, men mister ikke nattesøvnen av den grunn. Nu går nemlig alt så meget bedre.

- Vi la om datasystemet vårt i fjor, og ble såpass plaga at det gikk ut over både salgsinnsatsen overfor nye abonnenter, og måten vi ivaretok de eksisterende. Det var en smertefull overgang, men nå har vi etablert systemer som fungerer og som gjør at vi igjen kan rette innsatsen utover mot abonnentene. Det ser vi allerede positive resultater av, sier Ingilæ.

