2021 blir et pukkellaksår

Havforskningsinstituttet har gjort rekordfangster av pukkellaks i Norskehavet. Det er dårlig nytt for Norge.

– Vi har aldri før fått så mye pukkellaks i trålen, sier havforsker Kjell Rong Utne om fangstene fra det årlige maitoktet i Norskehavet.

Uønsket

Den uønskede pukkellaksen har en toårig syklus. Den invaderte norske elver både i 2017 og 2019. Nå skriver vi 2021 og alt tyder på at vi får en ny invasjon dette året, sterkere enn før, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Både Norge, Island, Danmark og Færøyene har hatt forskningsfartøy ute over et stort havområde, først og fremst for å kartlegge silda, men også andre arter.

– Både vi, det færøyske og det danske fartøyet har fått fangster med pukkellaks. Vi har fått både mer av dem og over et større område enn i pukkellaksåra 2017 og 2019, sier Utne, som forsker på laksen i havet.

Mer sørlig utbredelse

I 2017 og 2019 blei det fanget henholdsvis 53 og 24 pukkelakser. I år er totalen 91 stykk. I ett trålhal var det 28. Fiskene, som er på 400-1500 gram, er fanget lengre sør og vest enn tidligere.

Også tall fra referanseflåten viser sammen tendens. Seinotbåter utenfor Møre melder om 1-10 pukkellaks i hvert eneste notkast. I enkelte kast blei det fanget 30-40 fisk.

Dramatisk i Finnmark

– Det er definitivt et pukkellaksår, men det er vanskelig å spå mengdene og hvor de kommer til å treffe land, sier forsker Eva Thorstad i NINA. Hun er ekspert på pukkellaksens spesielle biologi.

Det var i 2017 at pukkellaksen «eksploderte». Arten, som lenge har vært et vanlig syn i Øst-Finnmark, dukket plutselig opp i Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Island og Grønland. Samtidig økte fangstene dramatisk i Finnmark. I 2019 var det enda mer fisk totalt sett, men da fant det meste sted i Troms og Finnmark.

– Men det at vi nå får meldinger om bifangst utenfor Nordland, Trøndelag og Møre, er nok litt urovekkende, sier Thorstad.

Forskerne vet lite om hvorvidt pukkellaksen skaper problemer for den atlantiske laksen. Den gyter tidligere enn den norske laksen. Avkommet skal i teorien gå rett ut i sjøen, uten å bruke tid på å beite i elva. Men noen undersøkelser viser at de også kan bli værende i elva i noen uker.

– Men vi har sett i mindre vassdrag i Finnmark at mengdene pukkellaks kan bli overveldende. Da vil fortrenging og konkurranse om plass og mat kunne bli et problem, sier Eva Thorstad.

Du kan lese mer om denne saken her.