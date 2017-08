23 år og fiskekjøper

Siden hun var syv år gammel, har Agnethe Skog (23) gått inn og ut av Skårvågbruket. Nå blir hun daglig leder.

Foto: Dag Erlandsen

Det skjer i forbindelse med at Lerøy Norway Seafoods tidligere i sommer kjøpte familiebedriften i Bø i Vesterålen, som har vært drevet av Agnethes far Jan-Arne Skog siden 2001.

- Dette tror jeg skal gå helt fint. Jeg har jobbet her siden 2010 og har fått med meg litt av hvert. I tillegg vil jo pappa fortsette å jobbe her, vi er vant til å gå i lag og jeg har hele tida fått gode råd om hvordan ting skal gjøres. Forskjellen nå blir at det er jeg som har ansvaret i stedet for han, sier Agnethe til Kyst og Fjord.

Påtroppende styreleder Ørjan Nergaard kan ikke tenke seg en bedre daglig leder enn småbarnsmoren fra Steine. Norway Seafoods har samarbeidet med Skog siden 2004 og Nergaard kjenner bedriften og de ansatte svært godt. Nå kjøper de seg inn, i forbindelse med generasjonsskiftet.

- Riktig nok skal vi ha et par formaliteter på plass først. Vi skal ha generalforsamling, oppnevne et styre og deretter blir det styremøte der ny daglig leder skal ansettes. Det tar noen uker, men deretter skal ingen være i tvil om at Agnethe er den nye sjefen.