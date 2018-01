236 har registrert seg

236 turistfiskevirksomheter har til nå registrert seg i den nye ordninga, 107 av dem i Nord-Norge.

Foto: Dag Erlandsen

Den frivillige registreringsordninga, som trådte i kraft fra nyttår, gir de registrerte bedriftene et fortrinn framfor de uregistrerte, ved at deres gjester får ta ut dobbelt så mye fisk som de andre.

– Det er viktig at det kommer et nytt turistfiske-regelverk nå, men det burde kommet for lenge siden, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet til NRK.

Den nye forskriften gjelder foretak som er registrerte i merverdiavgiftsregisteret, som har inntekt på turisfiske på minst 50.000 i året og som minst disponerer ett fartøy for utleie til fisketurister, eller som tar med dem ut på fiske. Ordninga kommer etter stadig større beslag av ulovlig fisk på grenseovergangene, samt år med tafatthet på politisk toppnivå.

– Det som er viktig er at man også skal registrere fisk som man fanger, men som kastes ut igjen. Da får man også en oversikt over alt som fanges. Det blir også redusert hvor mye man kan ta med seg ut av landet, dersom man ikke har vært på et registrert sted, sier Esmark.