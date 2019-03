24 vil på størjefangst

24 fartøy har meldt seg på årets fangst etter makrellstørje. Kun en fra nord er lista, «Maja 2» fra Vestvågøy.

Listene under viser påmeldte til fisket etter makrellstørje i 2019 for fartøy som fisker med not eller line. Fartøyene er listet opp i tilfeldig rekkefølge, og numrene er satt inn kun for å ha oversikt over antall påmeldte.

Fartøy som ønsker å delta i fisket med line

Registreringsmerke Navn på fartøy Største lengde 1 M-128-SM Fiskebank I 29,92 2 M-1-SM Kardinal 6,79 3 N-161-VV Maja 2 17,25 4 SF-25-S Rosøy 10,62 5 Ø-123-H Ann Sofie 14,96 6 H-109-AV Tabben 8,9 7 M-25-SM Orholm 8,95

Fartøy under 40 meter som ønsker å delta i fisket med not

Registreringsmerke Navn på fartøy Største lengde 1 ST-18-F Edna Synnøve 23,99 2 SF-246-A Hillersøy 36,34 3 M-70-AV Tojako 27,49 4 SF-12-F Bluefin 34,79 5 SF-1-G Vibeke Helene 27,3 6 M-58-AV Orfjord 34,85 7 SF-50-G Vestbris 30,0 8 SF-1-A Vesterhav 38,55 9 SF-3-A Albacore 26,13

Fartøy over 40 meter som ønsker å delta i fisket med not