24.000 for å smugle 90 kg

En utenlandsk statsborger ble bøtelagt for forsøk på fiskesmugling i helga.

Søndag ble en utenlandsk statsborger ilagt kr. 24.000 i forelegg etter å ha blitt stanset i tollen på Helligskogen i Troms med 90 kilo fisk i bagasjen.

Bøtesatsene ble tidligere i år skjerpet, slik at det nå blir skrevet ut en bot på kr. 8.000,- pluss 200 per kilo man har over tillatt utførselskvote. Fisker man ved et registrert turistfiskeanlegg er tillatt kvote 20 kilo, men om man ikke gjør det, er det kun tillatt å ha med 10 kilo egenfanget fisk ut av Norge.