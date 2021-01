250.000 i bot etter dødsulykke

Asbjørn Selsbane AS i Tromsø har fått en bot på 250.000 kroner etter at en 65-åring ble klemt i hjel mellom en tråldør og rekken på båten.

– Jeg kan bekrefte at det er utstedt et forelegg til Asbjørn Selsbane. Det gjelder brudd på to paragrafer i skipssikkerhetsloven, sier politiadvokat Mona Madsen i Tromsø til Fiskeribladet.

Ulykken skjedde på den 55 meter lange kystbåten «Asbjørn Selsbane» 7. februar i fjor, under innhaling av trålen. Båten befant seg da på fiske i havområdene utenfor Træna, cirka 155 nautiske mil vest av Mo i Rana. Personen ble etter kort tid bekreftet omkommet av besetningen, står det i Havarikommisjonens uttalelse.

– Forelegget er utstedt fordi det ikke har vært tilstrekkelig risikovurdering av arbeidsprosessen tilknyttet inntak av trål. Dessuten er det ikke utarbeidet tilstrekkelige prosedyrer for trålopphal i sikkerhetssystemet om bord, sier Madsen.

- De to forholdene er ikke direkte årsaken. Men vi mener at de er medvirkende til ulykken, og det er de to elementene vi har bøtelagt for, sier hun.

Daglig leder og eier av Asbjørn Selsbane, Andreas Hansen, sier til avisen at han vedtar forelegget, selv om han er delvis uenig i politiets konklusjon.

– Rederiet vil akseptere forelegget. Dette for å unngå ytterligere belastning på mannskap og rederi.

