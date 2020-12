28 mill. skal brukes på skadd molo

Moloen i Sørvågen får 28 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

Den ble skadet under sprengningsarbeid, da innseilingen til havna ble utbedret.

– Det er gledelig at det er satt av penger i statsbudsjettet. Utbedringen av innseilingen førte til en skade som har påvirket liggeforholdene for fiskebåter i vågen. Derfor er det svært viktig at moloen blir reparert, sier Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen til Lofotposten.

Dette vil gi bedre forhold også for fiskeflåten på stedet.

– Repareres ikke moloen kan det oppstå større skader, og dermed få enda større konsekvenser for båtene som bruker havna. Vi var i tillegg ute etter gryteklare prosjekter som kan gi arbeid til maskinentreprenører i en krevende tid. Reparasjonene er ferdig planlagt, og arbeidet kan starte neste år, sier stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg (FrP) til samme avis.