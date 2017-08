29 ulykker på fiskefartøy

Sjøfartsdirektoratets oversikt over ulykker til havs forteller om en svak økning i hendelser ombord på fiskefartøyer.

Første halvår 2017 har Sjøfartsdirektoratet registrert 242 ulykker, mot 239 i samme periode i fjor. Av disse er 115 registrert som personulykker, mens 127 er registrert som skipsulykker.

Sjøfartsdirektoratet registrerer ulykker på norskregistrerte skip og utenlandske skip i norsk farvann. Blant de 127 skipsulykkene første halvår 2017 er det i alt 133 involverte fartøy. Av disse gjaldt 59 av ulykkene lasteskip, 42 passasjerskip, 29 fiskefartøy og 3 gjaldt flyttbare innretninger.

Sammenlignet med første halvår i fjor, ser vi en økning i antallet hendelser på lasteskip, og en nedgang i antall hendelser på passasjerskip. Antall hendelser på fiskefartøy øker også noe, fremgår det av en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

– Selv om det bare er en liten økning, liker vi ikke at antall ulykker har gått opp så langt i år. Trenden over de siste årene er nedadgående, men det bekymrer oss at vi ikke klarer å få en mer tydelig nedadgående trend. Vi har nå et tydelig fokus på sikkerhetsstyringssystemer, og forventer at rederier og mannskap har et klart fokus på å unngå ulykker. Det er mye tilfeldigheter og uhell som fører til ulykkene, og det er kun fokus og gode rutiner som kan klare å redusere antall ulykker, sier avdelingsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

– Vår oppfordring nå er at rutiner gjennomgås og sikkerhetsstyringssystemer oppdateres, slik at en i mest mulig grad klarer å forutse farer og sikkerhetsutfordringer som kan komme. Sjøfartsdirektoratet vil fremover rette søkelyset mot der en ser det er utfordringer, noe som betyr at vi konsentrerer oss om områder med potensiale for ulykker og dårlig drift, og vil bruker mindre tid på de som får til sikker drift, sier Alvestad.

Skipsulykker

Antall kontaktskader – sammenstøt med kaier, broer og annet – ligger omtrent likt som i fjor (22 første halvår 2016, og 23 første halvår 2017). Her har hendelsene hatt en markant nedgang de siste to årene, i 2015 var tallet oppe i 33.

Det er i all hovedsak fartøygruppen ferjer som er registrert med hendelser i kategorien kontaktskader. Ferjene har mange anløp til og fra kai, med tilhørende risiko. Sjøfartsdirektoratet har jobbet aktivt mot næringen i flere år for å redusere ulykkestallene på dette området, og næringen har selv gjort en stor innsats for å få ned ulykkestallet.

I likhet med tidligere år er grunnstøting den mest hyppige hendelsestypen. Første halvår 2017 registrerte Sjøfartsdirektoratet 52 grunnstøtinger, mot 47 samme periode i fjor.

Personskader

Sjøfartsdirektoratet har registrert 129 personskader første halvår 2017, der 14 personulykker er som følge av skipsulykke, og de 115 resterende er personulykker.

Av personulykkene som er registrert så langt i år, ser vi at støt- og klemskader (47 %), samt fall over bord (27 %) fortsatt fremstår som de vanligste skadeårsakene.

Det er fortsatt norske statsborgere som er den største gruppen skadde arbeidstakere, og filippinere er den største enkeltgruppen utenlandske arbeidstakere.

Fire personer mistet livet i dødsulykker på næringsfartøy i første halvår 2017, og dette er det samme antallet som i første halvår 2016.

I februar var det en eksplosjon på et offshorefartøy utenfor Brasil der en person omkom. I april falt en matros ned på kaien, og han døde dagen etter som følge av skadene. Disse to ulykkene undersøkes av Statens havarikommisjon for ulykker(SHT).

I mai falt en fisker på frivakt i sjøen, og ble senere erklært omkommet. I juni ble en filippinsk 3. styrmann påkjørt av en trailer under lasting i Sør-Korea, og han døde som følge av påkjørselen. De to siste ulykkene er ikke definert som sjøulykker, og undersøkes ikke av SHT.