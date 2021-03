33 milliarder til sjøtransport

Norge investerer 33 milliarder kroner i sjøtransporten. I dag ble Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt fram.

- Sjøtransporten skal bli mer effektiv, trygg og klima- og miljøvennlig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Norge har en langstrakt kyst. Her finner en både arbeidet, reiseveien og matfatet til mange nordmenn. Vi er avhengige av god infrastruktur også til sjøs. Derfor legger vi opp til å bruke til sammen rundt 33 milliarder kroner i ny Nasjonal transportplan. Det skal gi effektive havner og transportkorridorer, samt god beredskap mot akutt forurensning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa legger opp til en ambisiøs transportplan også for kysten. Omtrent 90 prosent av godsmengden til og fra utlandet og halvparten av innenriks godstransport går til sjøs. Prognoser viser at aktiviteten i kystsonene vil øke og at det vil bli mer sjøtransport.

– Det er svært positivt at mer av godstransporten går til sjøs. Men økt maritim aktivitet vil også føre med seg utfordringer med framkommeligheten. Det må håndteres for å være trygg på at godstransporten er effektiv og klima- og miljøvennlig, sier Hareide.

Regjeringa skal sørge for at innseilingene er dype nok og at navigasjonsinfrastrukturen er oppgradert. Det vil også bli lagt til rette for investeringer i havner og etablering av nye sjøtransporttilbud.

- Det skal være trygt å ha sjøen som arbeidsplass, og vi skal sørge for å legge til rette for verdiskaping langs hele kysten vår, sier Hareide.

Vil støtte fortrinnene

De 33 milliarder kronene som er prioritert til kystformål i Nasjonal transportplan 2022–2033 blir fordelt slik:

• Til drift, vedlikehold, navigasjonsutstyr, sjøtrygghetstjenester, digitale tjenester og beredskap mot akutt forurensning, er det prioritert til sammen 17,8 milliarder kroner.

• Tiltak til farvann, som utbedringer av innseilinger, merking og utdyping; til sammen 12,6 milliarder kroner.

• Tilskuddsordninger som er retta mot sjøtransport og hamner; til sammen 2,5 milliarder kroner.

- Det er viktig å redusere de samfunnsmessige ulempene som godstransporten fører med seg, som klimagassutslipp, forurensning, ulykker og støy. Regjeringa har derfor fortsatt en ambisjon om å flytte gods fra vei til sjø.

- Med Nasjonal transportplan 2022–2033 tar regjeringa viktige grep for å støtte opp under fortrinnene til sjøtransporten, og vi legger til rette for at den blir mer effektiv, trygg, og klima- og miljøvennlig, sier Hareide.