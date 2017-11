36 000 vil fiske hummer

36 000 mennesker har registrert seg som hummerfiskere. Det er over tre ganger så mange som antall yrkesfiskere her i landet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Det går fram av Fiskeridirektoratets registreringsordning, som omfatter både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Flest registrerte hummrfiskere er det i Hordaland, men det finns også hummarfiskere fra Oppland. Alle fylkene, unntatt Svalbard/Jan Mayen er representert.

Det er den registrerte bostedsadressa som benyttes, så folk fra Gjøvik kan for eksempel fiske hummer når de er på hytta i Langesund. Registeret forteller altså ikke hele sannheten om hvor det fiskes hummer, bare hvor den enkelte hummerfisker er folkeregisteroppført.

Strenge regler

Den nye obligatoriske registreringa er et av flere tiltak for å bygge opp hummerbestanden. Myndighetene ønsker å hente inn bedre kunnskap om størrelsen på bestanden og om uttak av hummer. Neste år blir det påbudt med teiner av bomullstråd som råtner, for å unngå spøkelsesfiske.

Og, bare for sammenligningas skyld: Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 manntallsførte fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Mens antall registrerte hummerfiskere altså er 36 000.