380 tonn overføres

Blåkveiteflåten kom ikke i mål med kvoten. Da stoppen inntrådte sist uke, stod det fortsatt 380 tonn igjen av kvoten for første periode. Nå overføres kvantumet til andre periode.

Dermed blir det ikke 2300 tonn, men 2680 tonn i andre periode, som starter 6. august.

- Mange av fiskerne har bare tatt litt over halve fartøykvota. Dermed vil de komme tilbake og fullføre i august, forteller fiskekjøper Leif Godvik på Stø i Øksnes. Mottaket har fått litt mindre på land enn i fjor, men Godvik tror det vil jevne seg ut.

- I fjor var det mange som bare hadde en slump igjen etter første periode, og som droppet andre. I år er det annerledes. Jeg tror de fleste vil ta opp igjen fiskeriet i august. De vil ikke gi seg før alt er oppe, sier han.

Gunnar Klo AS på Stø har et stabilt antall blåkveitebåter i drift, omtrent som i fjor. De fleste er kommet tilbake, noen har falt fra, men de er altså blitt erstattet av nye båter. Blåkveitefeltene utfor Stø er rike, men har begrenset omfang. Fiskerne organiserer seg derfor i puljer, for å ikke få for mange utpå på én gang. Med det dårlige været de siste ukene har det derfor gått lang tid mellom hver gang fiskerne fikk seg et sjøvær.

