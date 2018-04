4,80 for notseien

Sei under 40 cm uten hode skal betales med minst 4,80 kroner per kilo, melder Norges Råfisklag. Rammene for seinotsesongen er lagt.

Foto: Arkiv

I et rundskriv viser Råfisklaget til Fiskeridirektoratets forskrift som kom noen dager før palmesøndag, der framgår at det for fiske med not i området mellom 66°33’N og 62°N gjelder et minstemål på 35 cm. Dispensasjonen fra minstemålet på 40 cm gjelder inntil Fiskeridirektoratet har beregnet 3.000 tonn sei oppfisket i dette området. Etter at de 3.000 tonnene er nådd, økes minstemålet til 40 cm, og da med tillatt innblanding på 30 % sei under minstemålet i de enkelte fangster.

For sei tatt i det aktuelle området har Norges Råfisklag fastsatt følgende minstepriser:

• Sei u/ 40 cm (tilstand sløyd uten hode) kr 4,80 pr kg

• Sei u/ 40 cm (tilstand sløyd med hode) kr 4,30 pr kg

• Sei u/ 40 cm (tilstand rund) kr 3,05 pr kg

Nevnte minstepriser gjelder inntil videre, uavhengig av endringer i dynamiske minstepriser for sei som oppdateres hver 14. dag.