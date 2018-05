42 000 tonn fersk torsk

Eksporten av fersk torsk fortsetter å øke. Det ble eksportert 42 000 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 1,5 milliarder kroner de fire første månedene i år.

Foto: Norges Sjømatråd

Verdien økte med 49 millioner kroner eller 3 prosent, mens volumet falt med 5 prosent i samme periode. Av dette er det eksportert 5100 tonn skrei til en verdi av 198 millioner kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 17 millioner eller 10 prosent.

I samme periode ble det eksportert 27 000 tonn fryst torsk til en verdi av 950 millioner kroner. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 90 millioner kroner eller 10 prosent.

- Nå er tradisjonelt sett hovedsesongen for torsk over, men eksempelvis ferskfiskordningen og levendelagring bidrar til å forlenge sesongen. Råfisklaget melder at vi nærmer oss rekordåret 2016 med antall kilo levende torsk i merd, noe som vil bidra til at vi ennå kan forsyne markedene godt med fersk torsk de neste månedene, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.