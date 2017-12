43,5 mill til restråstoff-forskning

Forskningsrådet støtter tre ulike forskningsprogram som skal se på bedre utnyttelse av blant annet torskehoder.

Tre nye forskningsprosjekter får nå til sammen 43,5 millioner kroner for å utvikle nye produkter og prosesser basert på restråstoff.

– Forskning og innovasjon er avgjørende for å få til en mer grønn og bærekraftig verdiskaping. Bedre utnyttelse av restråstoff er sentralt i bioøkonomien og disse prosjektene kan bringe oss et langt stykke videre, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet i en pressemelding.

Ett av prosjektene som får støtte handler om å bruke enzymer til å fremstille verdifulle næringsstoffer som finnes i kjøtt, fett og bein fra torskehoder og rester etter kyllingproduksjon. Målet er å utvikle en prosess som omgjør disse restråstoffene til produkter både mennesker og dyr kan ha nytte av.

Regjeringen presenterte i november 2016 en nasjonale strategi for bioøkonomi. En nasjonal satsing på bioøkonomi skal bidra til økt verdiskaping og et grønt skifte i økonomien gjennom å legge til rette for bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og foredling av fornybare biologiske ressurser.

– Vi vet ennå ikke hvor stort potensial det er i bioøkonomi. Derimot vet vi at det i dag bare utnyttes fem prosent av ressursene i havet. Her er det svære muligheter, og ingen har bedre tilgang til ressursene enn vi har. De ligger rett utenfor døra vår, det er bare å høste på den riktige måten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).