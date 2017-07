50 prosent foran fjoråret

2017 ligger an til å bli et rekordår for beslag av smuglerfisk. Så langt har tollerne stanset 3,4 tonn ulovlig fisk på grensa ut av Norge.

Foto: Tollvesenet

Ifølge avisa Nordlys er det så langt i år beslaglagt 3.435 kilo renskåret fisk ved norske grensestasjoner. Omregnet i rundfisk utgjør kvantumet et ulovlig fiske på langt over 10 tonn.

I hele 2016 ble det beslaglagt 4,5 tonn, og ennå gjenstår det to måneder av turistfiskesesongen, ifølge Nordlys.

Kvantumet fordeler seg over i alt 34 beslag, de fleste av dem gjort ved grenseovergangen Kivilompolo tollsted sør for Kautokeino. Halvparten av beslagene er gjort her, i tillegg til mange beslag ved Helligskogen tollsted ved Kilpisjärvi tollsted på E8 og ved Karigasniemi tollsted ved Karasjok. Lenger sør er beslagene mer sporadisk ifølge avisa.

- Det er ingen bestemte nasjonaliteter som utmerker seg. Vi tar både baltere, polakker, tsjekkere, tyskere, russere og andre. De aller fleste vet godt at de har tatt med seg mer enn de har lov til, så dette handler ikke om at de ikke kjenner til reglene. Det har litt med holdninger å gjøre, sier regiondirektør Atle Joakimsen i tollvesenet til avisa Nordlys.