50.000 kveiter på rømmen

Fiskeridirektoratet fikk tirsdag melding om at det har rømt rundt 50 000 kveite fra anlegget Folderøyholmen på Bømlo i Hordaland.

Foto: Norges Sjømatråd

Fisken som klarte å stikke av veier cirka 1,5 kilo og selskapet Tubilah AS som eier anlegget setter i gang en storstilt gjenfangstfiske i dag onsdag.

Det er første gang det har rømt kveite i et slikt omfang fra norske anlegg. Fiskeridirektoratet følger saken tett og kommer til å hente inn faglige råd. For å få en bedre oversikt over spredningen ber de om å inn tips til sin døgnåpne vaktsentral.