60.000 tonn igjen

Drøyt to måneder før nyttår er det fortsatt 60.000 tonn torsk igjen. Størst restkvoter har trålflåten.

Foto: Dag Erlandsen

Det går fram av Fiskeridirektoratets kvoteoversikt. Onsdag var det stopp for flåten mellom 15 og 21 meter, mens gruppekvota over 21 meter allerede er oppfisket. Også gruppa 11 til 15 meter nærmer seg slutten, her står det igjen et par tusen tonn, mens lukket gruppe under 11 meter fortsatt har over 5000 tonn igjen. Her kan det bli utfordringer med å komme i mål. Som kjent er kvota for den åpne gruppa kraftig overfisket, med over 4000 tonn.

Trålflåten sitter fortsatt med snaut 30 prosent av kvota, etter å ha tatt på land 93.000 tonn, av ei kvote på 130.000 tonn. Det er nøyaktig det samme som i fjor.