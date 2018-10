70 millioner til Gamvik

I dag ble det klart at Gamvik får 70 millioner kroner til å utbedre havna.

Foto: Privat

Ordfører Trond Einar Olaussen inviterte bygda på champagnefest etter at det ble klart at Gamvik får penger til å sluttføre et prosjekt som har vært prosjektert langt bak i tid.

Gamvik har i alle år hatt svært vanskelige havneforhold, men med prosjektet som nå er finansiert vil man få gjennomført flere tiltak som skal gjøre det lettere å både ligge i, og anløpe den etter hvert svært så viktige fiskerihavna helt på nordspissen av landet.

Kyst og Fjord kommer tilbake med mer.