80% kom fra dekk og asfalt

Et mikroplastforsøk i Oslofjorden viser at biltrafikken står for det aller meste av tilførselen av mikroplast.

Bildekk er allerede utpekt som en av hovedkildene til mikroplast i havet. En kartlegging Havforskningsinstituttet gjorde rundt nasjonalparkene Færder i Vestfold og Hvaler i Østfold bekrefter dette. Som en del av det nordiske Interreg-prosjektet Ren Kystlinje tok forskerne fra Havforskningsinstituttet (HI) 79 prøver på 15 ulike steder. Totalt har forskerne telt opp 77.000 mikroplastpartikler.

Forskerne fant ut at det var store forskjeller i hvor mye mikroplast det var i havet på de ulike stedene.

– Det minste vi fant var 9 partikler per kubikkmeter sjøvann, men på det meste var det 217, forteller forsker Jon Albretsen i en artikkel på Havforskningsinstituttets hjemmesider. http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/november/mikroplast-i-oslofjorden-mest-fra-dekk-og-asfalt

Det er vanskelig å identifisere nøyaktig hvor de bittesmå mikroplastbitene stammer fra. Derfor valgte forskerne å sortere partiklene etter form, farge og størrelse. Jakten på hvilke «plast-syndere» som i størst grad havner i havet, ga et klart svar i dette tilfellet.

– Så mye som 80 prosent av partiklene kommer mest sannsynlig fra asfalt og bildekk, forteller Jon Albretsen.

En «god» nummer to var fiberbiter fra tau eller klær, som 9 prosent av mikroplasten ser ut til å stamme fra.

Et neste spørsmål for forskerne var hvor plasten kommer fra – er mikroplasten i Oslofjorden lokalt eller langveisfra?

– Med å modellere havstrømmer og drivbaner for marin plast, har vi laget et akkumuleringskart for strandet plast langs den norske Skagerrak-kysten. Der har vi sett både på drift av langtransportert plast og lokale kilder, forteller Albretsen.

– Modellen viser at Østfold er mest utsatt for å få oppsamling av langveisfarende plast, mens «lokal plast» fra elvene hovedsakelig er et lokalt problem for kysten ellers.