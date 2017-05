8800 tonn mindre laks

Norge eksporterte laks for 4,9 milliarder kroner i april. Men volumet går ned.

Foto: Dag Erlandsen

60 000 tonn laks er 8800 tonn mindre enn april i fjor. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 9 400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 8 800 tonn.

Samtidig er verdien på samme nivå som i april i fjor. Det skyldes den markerte prisoppgangen. Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,11 kroner i februar 2016, var den 63,59 kroner per kilo i april 2017. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i april.

Hittil i år har Norge eksportert 305 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner.

- Sterk prisvekst sammenlignet med samme periode i fjor har ført til en verdivekst på 2,7 milliarder kroner eller 15 prosent for norsk lakseeksport hittil i år. En trend vi har sett over tid er at eksporten til EU reduseres, mens den samtidig økes til oversjøiske markeder, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.